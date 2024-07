Sindaco Lentini dopo il primo mese: "Dobbiamo iniziare a pensare all'ordinario. A fine luglio una conferenza su quanto è stato già fatto"

di: Redazione - del 2024-07-18

Ieri ai nostri microfoni ha parlato il sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini. Il primo cittadino, intervistato dal nostro direttore responsabile ha risposto su tutto il lavoro effettuato in questo primo mese di attività amministrativa ma principalmente ha voluto ringraziare il commissario dell'Esa, dott. Carlo Turriciano, per aver mandato a ripulire il Parco delle Rimembranze gli operatori dell'ente.

"Grazie alla Polizia Municipale di Castelvetrano che è riuscita a far sgombrare i locali di Villa Quartana ed ai dipendenti del dipartimento agricoltura della Regione Siciliana. Sono lavori naturalmente straordinari. Adesso dobbiamo iniziare a fare l'ordinario. L'idea dei locali di Villa Quartana evidentemente era sbagliata. Da ottobre inizieranno i lavori (18-24 mesi ndr) per la rete fognaria a Triscina. Questo porterà ad un disagio ma va fatto, lavori appaltati dal commissario di Governo.

Su Marinella dobbiamo evitare la frana e la messa in sicurezza e con un progetto più vasto è quello di convogliare le acque reflue dalle borgate a Castelvetrano. Acque che potranno servire per Uliveti, vigneti ed agrumeti e non orti. Sul porto ci vuole un intervento per sistemare l'emergenza ed iniziare a progetto un'operazione più importante. Il parco delle rimembranze grazie al commissario Turriciano che si attivato subito con gli operatori ESA sta per essere consegnato pulito. Anche la Sager è intervenuta.I cittadini non possono utilizzare le ville come discarica.

Il cimitero entro fine luglio sarà consegnato all'azienda che ha vinto la gara che prevede l'ampliamento ma anche la manutenzione. Non si può buttare nei cassonetti della spazzatura di casa. Il nodo è che il comune di Castelvetrano ha 360 impiegati e pochissimi operai, quindi per certi lavori l'amministrazione è costretta a chiamare aziende esterne. Dobbiamo ricevere delle royalty da parte di aziende che operano ad impatto ambientale come previsto dalla legge e utilizzare le risorse.

Il PUG prevede il coinvolgimento della città, l'uso del verde prima dell'intervento edilizio. Noi faremo degli incontri, osservazioni e con la partecipazione soprattutto dei giovani. I consulenti a titolo assolutamente gratuito, è un paese strano il nostro, prima di parlare bisogna conoscere. La legge regionale consente la nomina di esperti a titolo gratuito. Questi cittadini hanno scelto di prestare la loro opera gratuitamente. Questa polemica su facebook lascia il tempo che trova. La critica è opportuna, le società democratiche liberali funzionano attraverso la libertà di pensiero.

Mancano due assessori speriamo che ne manchino tre, si lavora in questo momento serrata ma è giusto che si dia la rappresentanza alle forze politiche che ce l'hanno. Le promesse fatte in campagna elettorale vanno mantenute. Passerelle a breve se ne sta occupando l'assesso Palermo e la pulispiaggia è in funzione. A fine luglio vorrei che attraverso una conferenza stampa la giunta possa dire cosa si è fatto. Per le piante invece ringrazio l'agronomo La Croce per la disponibilità".