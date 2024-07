Castelvetrano, grosso incendio domato dai Vigili del Fuoco dopo 11 ore di intenso lavoro

di: Redazione - del 2024-07-18

Ieri pomeriggio un grosso incendio è divampato nella via Errante Vecchia visibile da diversi punti della città viste le grandi fiamme e la grande colonna di fumo. Ieri intorno alle 17:30 per vie delle temperature alte che hanno favorivano l'innesco, le fiamme hanno minacciato diversi casolari rurali e campi di uliveti.

Difficoltà per lo spegnimento per la presenza di un canalone hanno avuto i Vigili del Fuoco accorsi egli uomini della Protezione Civile giunti sul posto. Incendo dichiarato chiuso verso le ore 4 di notte grazie alla professionalità e strategia dei Vigili del Fuoco messa in campo.