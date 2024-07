Folgore, il direttore Calamia pronto a chiudere altri colpi ex Mazara 46. In arrivo anche un altro portiere

di: Redazione - del 2024-07-17

Dopo l'indiscrezione lanciata dalla nostra redazione sull'arrivo di Mario Erbini, la società rossonera, con il gran lavoro svolto dal direttore sportivo Renzo Calamia, è vicina alla chiusura di altri colpi provenienti dal Mazara 46 si tratta di Giovanni Pace, Giuseppe Angileri, Angelo Rosella e di Gino Giardina, esperto difensore classe 1988.

Dalla Calabria due giovani di belle speranze sono in procinto di vestire la maglia rossonera si tratta di due centrocampisti Michele Sinacori e Baldo Alfieri. Ma il direttore rossonero non si ferma qui, è a caccia di un play che possa prendere in mano il centrocampo rossonero e di un altro portiere che prima del prossimo weekend sarà annunciato.