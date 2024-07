Partanna, tutto pronto per il TipicuèArte e la sagra della Cipolla rossa

di: Comunicato Stampa - del 2024-07-22

Il 27 e il 28 Luglio a Partanna, nel cuore della valle del Belìce, si terrà la manifestazione TipicuèArte. L' evento è organizzato dall'Associazione Belice Valle ed il Comune di Partanna.

La cipolla rossa, prodotto autoctono del territorio, sarà la regina della festa, cucinata e presentata in svariati modi dagli chef. Non mancherà inoltre la musica dal vivo e tante sorprese per i più piccoli.

Sabato 27 luglio notte bianca con centro commerciale all'aperto. Il 28 luglio ci sarà uno show cooking a cura dell'ass. "I DISCEPOLI DI ESCOFFIER" alle ore 21.00 in piazza Falcone e Borsellino. L'evento si concluderà con "RADIO TIME 90 DANCE SHOW IN TOUR" in piazza Falcone e Borsellino alle 22.30. Arte, musica, colori e sapori, semplicemente TipicuèArte.

L'evento si terrà lungo la via Vittorio Emanuele a Partanna (TP)

info e contatti +39 340 366 3812