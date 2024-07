Marinella, grave episodio di violenza al mercatino. 18enne castelvetranese colpito al volto da ambulante nigeriano

di: Redazione - del 2024-07-26

Ieri sera intorno alle 22:30 all'interno del consueto mercatino settimanale nella piazza Stesicoro (Stazione) a Marinella di Selinunte è avvenuto un episodio di violenza. Un diciottenne castelvetranese, G.P., dopo aver acquistato un paio di occhiali da un'ambulante nigeriano si è accorto che la merce acquistata risultava danneggiata e pertanto è tornato alla bancarella per la sostituzione.

Alla richiesta del giovane, l'ambulante nigeriano non ha creduto alla tesi del diciottenne e ne è nata una discussione. Ad un certo punto, l'ambulante è passato alle vie di fatto colpendo con un violento pugno al mento il giovane. Per via di un anello indossato, copiosa è stata la fuoriuscita di sangue che hanno costretto il diciottenne castelvetranese a ricorrere alle cure sanitarie. Trasportato all'Ospedale di Castelvetrano al ragazzo sono stati applicati alcuni punti di sutura.