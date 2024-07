Il Tempio di Aziz inaugura la sala climatizzata. Nuovi orari di apertura a pranzo

di: Redazione - del 2024-07-26

Il ristorante "Il Tempio di Aziz" è lieto di annunciare importanti aggiornamenti per tutti i suoi affezionati clienti. In particolare, il locale informa che l'impianto di aria condizionata all'interno del locale è in funzione, garantendo un ambiente fresco e confortevole. "Il Tempio di Aziz" è aperto tutte le sere della settimana, offrendo un'ampia varietà di piatti prelibati e specialità culinarie del ristorante ogni sera, senza eccezioni.

Una fusione di cultura culinaria tunisina con la tipica cucina siciliana. Decenni di esperienza da parte dello chef Aziz che delizia i suoi clienti con le prelibatezze del pesce fresco. Il tipico Cous Cous, i piatti di pesce ma anche le ottime pizze.

In aggiunta, il ristorante ha esteso i suoi orari di apertura anche a pranzo nei giorni di venerdì, sabato e domenica, permettendo così di assaporare le delizie della cucina anche durante il fine settimana.

E tutti in giorni è disponibile prenotare per coloro che desiderano gustare le famose pizze da asporto del Tempio di Aziz. In particolare esclusivamente il sabato è possibile ritirarle entro le ore 20:30. Per garantire il miglior servizio possibile, le prenotazioni possono essere effettuate fino alle ore 21:00. Dopo tale orario, verrà stilata una lista di attesa. Il locale è dotato di un ampio parcheggio privato.

Si informa inoltre:

Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso il numero:

350/0601970 oppure dalle ore 11 alle 14:30 al numero fisso: 0924/512679

Il ristorante vi aspetta e vi ringrazia per la continua stima e fiducia che nutrite nei suoi confronti.