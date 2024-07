Il Teatro Equestre di Cimarosa incanta al Parco Archeologico. Il 31 agosto tornerà con "Lux illumina il Tempio"

di: Comunicato Stampa - del 2024-07-23

Prove tecniche per Giuseppe Cimarosa e la sua troupe che ha incantato ieri l'incantevole scenario del Parco Archeologico di Selinunte prima dell'atteso spettacolo previsto per il prossimo 31 agosto. Il Teatro Equestre di Giuseppe Cimarosa, dopo l’affascinante alba dello scorso anno, ritorna a Selinunte con Lux in colloquio con i suoi nobili animali. Ventidue tra artisti, cavalieri e musicisti e sette cavalli per un racconto onirico che si snoda sotto forma di rito.

L'atmosfera e l'ambiente del Parco Archeologico di Selinunte crea un connubio unico di suggestione: arte e cultura si fondono in un'unica sensazione di bellezza senza tempo.

"Lux illumina il tempio": il nuovo appuntamento per il Teatro Equestre firmato Cimarosa e Uaipre con la collaborazione di CoopCulture e Parco Archeologico di Selinunte. Un evento unico, dove uomini e cavalli si fondono per dare vita ad uno spettacolo onirico e suggestivo.