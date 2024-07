(VIDEO) Musica, Mouez racconta ai nostri microfoni "Eline". Giovedì in uscita il nuovo singolo "In un solo istante"

di: Redazione - del 2024-07-23

Dall'infanzia cantando Laura Pausini passando poi per la passione per i Modà, Maurizio Ferjani, in arte Mouez, cantautore italo-tunisino si racconta in una breve intervista ai nostri microfoni. La lontananza dai suoi figli, la dedica del brano "Eline" e l'anticipazione del nuovo singolo "In un solo istante" in uscita giovedì 25 luglio sulle piattaforme Spotify e Youtube.

Il brano "Eline" è eseguito da Mouez in doppia lingua, araba ed italiana.

Nel corso dell'intervista il cantautore italo-tunisino Mouez racconta la sua infanzia, parla di amicizie che non esistono più e soprattutto dei suoi tre figli tatuati sulla pelle.

Maurizio Ferjani in arte Mouez ai nostri microfoni: