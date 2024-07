Il calciatore Jorginho al Parco Archeologico per il Gather Festival. Sui social le foto sotto il Tempio E

di: Redazione - del 2024-07-23

(ph. profilo Instagram Jorignhofrello)

Ha fatto discutere il party privato organizzato da Gather Investing denominato Gather Festival che ha visto la presenza di molti dj internazionali, molti personaggi famosi con aperitivi mozzafiato, cena e music dance per gli invitati della serata.

Sui social, come spesso è capitato in altre occasioni, i commenti degli utenti si sono divisi fra chi vede di buon occhio questo genere di eventi e chi invece li vede non idonei al contesto storico culturale.

Un dato di fatto rimane: l'evento porta denaro alle casse dell'amministrazione del Parco Archeologico ed anche un'ottima pubblicità come quella che il calciatore della Nazionale Italiana e dell'Arsenal, Jorginho ha fatto attraverso il suo profilo social pubblicando un post con tanto di foto del meraviglioso Tempio E.

Jorginho sul suo profilo ha ringraziato per la "sensazionale esperienza vissuta in Sicilia con Gather Investing al Gather Festival e per aver incontrato tantissime persome provenienti da tutto il mondo".