Belice Meta Turistica organizzata, importante incontro domani a Castelvetrano

del 2024-07-30

Un passo importante verso la creazione di una Meta Turistica organizzata, questo è l’obiettivo principale che il Club di Prodotto “Terre della Valla del Belice “ intende conseguire, attraverso l’organizzazione dell’evento denominato “Il Belice come Meta Turistica”, che si terrà a Castelvetrano, presso la chiesa di Sant’Agostino e che, alle ore 10.00, chiama a raccolta sia i sindaci dei 17 Comuni che sono territorio di applicazione del progetto, che gli operatori turistici e le aziende di produzione dei prodotti tipici locali, espressione dell’agroalimentare di qualità della Valle del Belìce.

"Il progetto di definizione della Valle del Belìce come Meta Turistica, spiega Giampiero Cappellino (rappresentante della rete di partner che sta realizzando le attività sui territori), è ad un livello molto avanzato, potendo già contare su alcuni punti fermi che costituiscono la base per l’avvio del funzionamento della nuova Meta Turistica, con particolare riferimento all’esistenza di un protocollo d’intesa (già sottoscritto da 11 dei nr. 17 Comuni del territorio (ma che speriamo presto si allarghi anche a tutti gli altri) che ha visto nel 2022 la costituzione della Rete per lo Sviluppo Turistico della Valle del Belice, con compiti inerenti sia la promozione della Meta Turistica che la gestione in comune delle attività di accoglienza turistica, alla disponibilità di una piattaforma informatica (www.visitbelice.it), sulla quale troveranno giusta collocazione sia i servizi di ricettività, ristorazione e di realizzazione delle esperienze da mettere disposizioni dei turisti presenti sul territorio che i prodotti tipici del luogo, i quali, potranno essere ordinati dagli ospiti direttamente online dalle rispettive residenze in tutto il mondo. Mercoledì 31 Luglio, inoltre, avremo modo di presentare l’ultimo elemento di questo puzzle, coincidente con il partner che procederà a commercializzare la Meta Turistica su tutto il mondo".

A tale proposito, dopo una breve presentazione del modello di business disegnato e pensato per la nuova Meta Turistica, interverranno i rappresentanti di Destination Italia:

(1. Tony Cirnigliaro, Regional Manager Sicilia x Destination Italia, 2. ⁠Paola Cianci, Training Specialist x Destination Local Expert e 3. ⁠Nino Amato, Destination Local Expert x Sciacca)

i quali, oltre che presentare il nuovo partner commerciale della meta turistica, illustreranno il progetto Local expert, un modello di gestione della meta turistica basato sulla valorizzazione della piccola ricettività, delle esperienze da condurre in loco e dei prodotti locali, attraverso il quale si intende procedere alla materiale gestione della Meta Turistica. A margine della presentazione, i Sindaci intervenuti, saranno chiamati ad esprimere il nuovo Presidente della Rete per lo Sviluppo Turistico della Valle del Belice.

Durante tutta la durata dell’evento, gli operatori turistici e le imprese del comparto agroalimentare, avranno la possibilità di aderire al progetto, impegnandosi a mettere la propria impresa in rete con il territorio, organizzando la propria presenza sulla piattaforma di progetto. Oggi è il momento di fare il grande passo, attivando la dimensione collettiva della gestione della meta turistica della Valle del Belice.