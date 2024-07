Castelvetrano, il prossimo 6 agosto convocato il Consiglio Comunale. Ecco i punti all'ordine del giorno

di: Comunicato Stampa - del 2024-07-31

Il presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano, Mimmo Celia, ha convocato per il 6 agosto 2024 una seduta consiliare che avrà come punti all'ordine del giorni i seguenti:

1. “ Approvazione verbali sedute precedenti. Presa d’atto ed eventuali comunicazioni”;

2. “ Interrogazione prot. n. 43198 del 16/07/2024 – Emergenza caldo nel settore delle costruzioni – Nota CGIL –FILLEA”;

3. “ Presa d’atto dimissioni dalla carica di terzo componente dell’ Ufficio di Presidenza ed elezione nuovo terzo componente”;

4. “ Nomina componenti Giunta per il Regolamento. Presa d’atto”;

5. “ Deliberazione Giunta e n 141 del PROPOSTA AL CONSIGLIO per la REVOCA della Delibera n 70 del 21/07/2015 avente come oggetto: “ Redazione nuovo Piano Regolatore Generale del territorio di Castelvetrano – Adozione determinazione sullo Schema di massima- art. 3 L.R. 15/91 e s.m.i. ( trattazione)”,

6. “ Approvazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima ( PAESC) del Comune di Castelvetrano – CUP C38119000140007- SI_I_24490”;

7. “ Aggiornamento Catasto Incendi anno 2023, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 353/2000 e ss.mm.ii ( legge quadro incendi boschivi). Approvazione Elenco Provvisorio delle aree percorse dal fuoco anno 2023”.