Castelvetrano, boom di adozioni di aree al verde pubblico. Il sindaco nomina un consulente

di: Redazione - del 2024-01-13

(ph. Nella foto l’assessore Nino Manuzza e il nuovo consulente l’agronomo Francesco Virzì)

Mentre il Comune monitora le aree a verde pubblico, arriva un’ottima risposta dei commercianti per l’adozione di spazi e aiuole. Grazie alla incessante spinta dell’Assessore al Verde Pubblico Nino Manuzza a Castelvetrano è boom di adozione delle aiuole e spazi anche nelle borgate.

Sono circa una trentina tra privati e commercianti, che hanno risposto positivamente alla proposta di adottare uno spazio a verde Comunale che permette di presentare una città sempre più decorosa. L’assessore al Verde pubblico Nino Manuzza: “questo strumento ci ha permesso di colmare la carenza di personale ed ha fatto emergere il senso di comunità che silente alberga in tanti concittadini”.

Proprio due giorni fa, il Sindaco ha nominato un esperto a titolo gratuito – l’Agronomo Francesco Virzi – che mettendo a disposizione le proprie competenze nel settore, darà una grossa mano nella cura del vasto patrimonio arboreo del Comune dettando, anche, le linee guida sulla corretta azione di potatura.

Plauso dei frequentatori del chiosco di Piazzale Martiri d’Ungheria per i lavori di bonifica conclusi nelle scorse settimane che hanno registrato la eliminazione di rami pericolosi per l’elevata altezza dovuta alla decennale mancanza di potatura degli stessi Ficus benjamina.

Soddisfazione anche dei vicini residenti di Piazzetta degli Ulivi, anch’essa appena ripulita dal personale del Verde Pubblico. Continua l’assessore: “la nostra attività sul territorio è un continuo work in progress.

Poche le risorse per poter fare bene che comunque ci spingono a dare sempre di più. Appena nominato l’agronomo, abbiamo dedicato la prima giornata alla verifica degli alberi pericolanti sul territorio. A breve riprenderemo la potatura dei ficus nel Sistema delle Piazze.

Tantissime le cose fatte e tante quelle da fare, ma sul territorio i risultati iniziano a vedersi. "Note dolenti arrivano per le palme del Viale Roma,una delle entrate della città, dove il punteruolo rosso in maniera silente, ha continuato nella sua opera di distruzione,con la moria di otto alberi, al punto che un benemerito cittadino si è reso disponibile a compare anche il medicinale, per cercar di salvare le palme che restano, che comunque risulta che vengono attenzionate.

Adottare uno spazio pubblico non è difficile, basta recarsi al Comune e dare la disponibilità che inizialmente viene concessa per sei mesi,poi per due anni rinnovabili con la possibilità per i commercianti di potere esporre nello spazio un proprio cartello pubblicitario esente spese di tassazione come per esempio anche in alcune aiuole sparti traffico di Via XXIV Maggio".

Si apprende che a breve anche gli alberi del Sistema delle piazze con il supporto degli operai del Verde pubblico saranno potati dopo gli incontri tra gli ambientalisti e lo stesso assessore.