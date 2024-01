(VIDEO) Belicittà, un centro commerciale sempre più Green! Ai nostri microfoni il dott. Pietro Bruno ed il dott. Luca Brancato

del 2024-01-15

Guardare avanti con occhi "green" sembrerebbe il giusto slogan per il lavoro che il CdA di Belicittà il Centro Commerciale di via Nassiriya a Castelvetrano ha messo in atto da mesi: tutelare l'ambiente, l'ecosistema ed al contempo tenere lo sguardo al risparmio energetico ed economico.

Ai nostri microfoni due figure importanti del Consiglio d'Amministrazione del Centro Commerciale Belicittà, il Presidente, avvocato Pietro Bruno ed il dott. Luca Brancato.

VIDEO INTERVISTA: