Prefetto di Trapani in visita al Comando dei Vigili del Fuoco

di: Comunicato Stampa - del 2024-01-19

Nella mattinata di ieri 18 gennaio la Dott.ssa Daniela Lupo, Prefetto di Trapani, si è recata in visita al Comando dei Vigili del Fuoco. Ad accoglierla il Comandante ing. Antonino Galfo, i funzionari, il personale operativo e logistico-gestionale, gli allievi vigili del fuoco, i rappresentanti delle OO.SS. territoriali e personale dell’Associazione nazionale VV.F. in congedo sezione di Trapani.

Dopo aver passato in rassegna il picchetto e reso gli onori ai caduti in servizio dei vigili del fuoco con la deposizione di una corona, il Prefetto ha incontrato i Funzionari e i rappresentanti delle OO.SS. nell’ufficio del Comandate. Nella circostanza il Comandante ha descritto la struttura organizzativa del Comando, la dislocazione delle sedi di servizio distaccate in provincia e l’attività di soccorso tecnico urgente svolta quotidianamente a servizio dei cittadini a tutela dell’incolumità delle persone, dei beni e dell’ambiente.

A seguire il Prefetto, in un’aula magna gremita di vigili del fuoco e dopo aver ricevuto il saluto di

benvenuto ed il ringraziamento del Comandante, ha espresso a tutto il personale dei vigili del fuoco

il proprio apprezzamento per l'opera di prevenzione e soccorso che quotidianamente viene svolta in

favore della cittadinanza dell’intera provincia.

La visita è proseguita dapprima presso la “Sala Crisi” del Comando, ove sono state illustrate apparecchiature e strumentazioni in dotazione già utilizzate in occasione di eventi emergenziali rilevanti, e successivamente presso la “Sala operativa”, cuore della gestione delle attività di soccorso ove viene coordinato e diretto l’intero dispositivo di soccorso provinciale.

Il Comandante Galfo ha omaggiato il Prefetto Daniela Lupo del crest del Comando di Trapani , che

nell’occasione è stato consegnato, in rappresentanza di tutto il personale vigilfuoco, dai quattro

Capi turno provinciali.