Porto Marinella, On. Ciminnisi (M5S): "I pescatori stanchi di passerelle e propaganda elettorale"

di: Publiredazionale - del 2024-01-30

Nella giornata di ieri, l'onorevole pentastellato Cristina Ciminnisi ha reso visita ad una rappresentanza di pescatori della marineria di Marinella di Selinunte che lamentano ormai da diverso tempo la presenza della posidonia all'interno del porto. L'onorevole Ciminnisi si è recata a Marinella in compagnia del Sindaco Alfano e del suo vice Foscari.

Le parole di Cristina Ciminnisi attraverso la sua pagina facebook: "I pescatori della borgata di Marinella di Selinunte sono stanchi di passerelle e propaganda elettorale. Attendono da mesi un intervento in somma urgenza da parte del Governo regionale (che ne ha la competenza) che possa liberare le loro imbarcazioni dalla posidonia che intasa il porto e dall’insabbiamento all’imboccatura che ne impedisce il transito in sicurezza".

Poi ha aggiunto: "Intervento che avevo sollecitato già a ottobre fa al Governo regionale (potete rivederlo qui ) ma di cui non c’è traccia. Una presa in giro non più tollerabile. Li ho incontrati oggi insieme a Enzo Alfano Sindaco di Castelvetrano, perché continuerò a portare la loro voce nelle istituzioni fino a quando non vedrò concretamente iniziare i lavori".