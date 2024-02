"Lu Terremmotu", nuovo singolo dell'artista castelvetranese Antonio Clemente

di: Redazione - del 2024-02-02

Un nuovo singolo in dialetto siciliano dal titolo "Lu Terremmotu" di Antonio Clemente, cantautore castelvetranese di adozione genovese è prossimo all'uscita.

La nuova canzone, "Lu Terremmotu", primo singolo del nuovo disco che uscirà a marzo, è un brano in siciliano e parla del terremoto del Belice del '68, ispirandosi in buona parte al libro del sociologo e attivista Lorenzo Barbera, ed è dedicato a tutte le vittime delle catastrofi umanitarie, naturali e non.

Il videoclip è realizzato con alcuni estratti dal docufilm "Sicilia terremoto anno uno" di Beppe Scavuzzo (1969).