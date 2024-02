Nel sistema delle piazze la domenica i litigi dopo la messa per il parcheggio abusivo. Denuncia di un lettore

di: Redazione - del 2024-02-03

Prendendo spunto da ciò che accade ogni domenica ed ogni fine settimana in Piazza Umberto I a Castelvetrano, un nostro lettore invita la cittadinanza a riflettere sulla costante e continua violazione delle norme del Codice della Strada con il transito ed il parcheggio selvaggio nella zona pedonale del centro storico di Castelvetrano.

Mentre le limitrofe città di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo, Castellamare del Golfo, Salemi, Menfi, etc., hanno investito e continuano ad investire sul proprio centro storico e lì hanno realizzato e/o ampliato le zone pedonali, a Castelvetrano si tende invece a distruggere quel poco di bello e di buono che resta nel paese.

I primi a violare le regole sono proprio i cittadini che, incuranti dei divieti, liberamente e senza controlli accedono e transitano con i propri mezzi nel sistema delle piazze e lì parcheggiano le auto e le moto senza alcun ordine.

In occasioni delle celebrazioni in Chiesa Madre sono proprio i cristiani che, incoerenti con il loro Credo, per la loro comodità non rispettano le leggi dello Stato e magari, al termine della messa, litigano pure perché la un’auto è rimasta bloccata dietro a quella di un fedele che poco prima pregava nello stesso luogo di culto.

Il non rispetto dei luoghi e del norme del Codice della Strada avviene anche e soprattutto nelle ore serali quando diverse autovetture e motocicli transitano nel sistema delle piazze ad elevata velocità e/o quando gli spazi adiacenti ai monumenti vengono invasi dalle auto per facilitare l’accesso ai clienti ai pochi locali commerciali ivi presenti.

“Prima di prendere provvedimenti - aggiunge il lettore - dobbiamo aspettare che si verifichi qualche sinistro?” La risposta ai cittadini ed all’amministrazione che potrebbe anche adottare sistemi di tutoraggio nei varchi di accesso ed uscita del sistema delle piazze e così sanzionare i trasgressori.

“Cosa preferiscono i castelvetranesi? Confrontate - conclude il lettore - le foto e datevi una risposta, considerando anche che l’attuale pavimentazione non è conforme al transito continuo delle auto e potrebbe essere causa di incidenti”.