Giovane coppia, Lei in stato di gravidanza, occupa casa popolare, il Giudice l'assolve "Lo ha fatto per necessità"

di: Redazione - del 2024-02-02

Una assistita dello Studio Legale Buscemi è stata assolta dal reato di occupazione abusiva di immobile dal Tribunale di Sciacca, in quanto è stato riconosciuto che tale condotta era scriminata dallo stato di necessità.

S. A. residente a Castelvetrano aveva occupato abusivamente un appartamento disabitato del Comune di Santa Margherita di Belice, ma avendolo fatto in uno stato di necessità, non può essere condannata. Dopo pochi giorni veniva raggiunta dal compagno che nel frattempo aveva perso il lavoro.

I giovani conviventi, erano stati rinviati a giudizio con decreto di citazione della Procura di Sciacca, per il reato di invasione di edifici.

Infatti, nel corso del processo, la difesa ha dimostrato che l’imputata si è ritrovata improvvisamente ad affrontare un grave disagio di natura abitativa in quanto era in stato di gravidanza a rischio, e senza lavoro.

La giovane donna, si è trovata nell’immediato bisogno di garantire l’abitazione al figlio nascituro, con evidente incremento delle condizioni di profondo disagio, derivanti, anche dalla circostanza che non riceveva alcun tipo di ausilio, da familiari o da terzi, integrandosi così il requisito dell’attualità del pericolo di un grave danno alla persona.



L'istituto autonomo delle case popolari di Agrigento è stato individuato come parte offesa. Il Giudice, con sentenza ha dunque accolto l’istanza di assoluzione presentata dall’Avvocato Giuseppe Buscemi, per via del riconoscimento della scriminante.

La giovane madre, del resto, non aveva casa e ha dovuto forzare la porta di un alloggio popolare, non assegnato e libero, per garantire un riparo al figlioletto nascituro.

Nel giudizio che si è appena concluso, siamo in presenza ad una situazione di particolare disagio che non ricorre in tutti i casi di occupazioni abusive di alloggi pubblici. Spiega l'Avvocato Buscemi, in pratica si trattava di una situazione di difficoltà provata in giudizio. Il Giudice Dott. Passalacqua lo ha riconosciuto nella sua Sentenza così come ha riconosciuto il diritto sancito dalla Costituzione alla salute e a una vita dignitosa.