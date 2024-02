NAS: carni non tracciate, Sequestro e sanzioni amministrative elevate ad uno stabilimento

di: Comunicato Stampa - del 2024-02-02

Sequestro e sanzioni amministrative elevate ad uno stabilimento per carni non tracciate per opera dei NAS di Palermo.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Palermo, nell’ambito dei controlli sulla tutela della salute sul settore della filiera della carne, hanno sottoposto ad accurata ispezione uno stabilimento di sezionamento di carni del trapanese.

All’esito dell’attività sono stati sequestrati amministrativamente circa 60 kg di prodotti carnei per un valore di circa 3 mila euro per i quali non sarebbe stata attuata correttamente la tracciabilità in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare.

Nei confronti del legale rappresentante veniva elevata una sanzione amministrativa di 1500 euro.