Asfalto ecologico per il parcheggio ingresso Parco Archeologico lato Triscina

di: Redazione - del 2024-02-06

Incluso nei lavori previsti dal finanziamento di Agenda Urbana anche la messa in opera dell'asfalto posto sulla piazzetta antistante l'ingresso del Parco Archeologico di Selinunte lato Triscina.

Si è conclusa l'opera di asfalto della piazzetta, adibita a parcheggio, davanti l'ingresso del Parco Archeologico lato Triscina. Lavori svolti grazie al finanziamento di Agenda urbana che comprende la pista ciclabile i cui lavori sono iniziati e partono da lì .Per la realizzazione del lavoro è stato utilizzato un materiale ecologico come era stato chiesto dalla soprintendenza, richiesta per ottenere l'autorizzazione.