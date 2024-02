Scomparso castelvetranese in Germania. Genitori in apprensione per Sergio

del 2024-02-10

Dal 5 Novembre scorso non si hanno più notizie di Sergio, 42 anni, originario di Castelvetrano e residente a Francoforte, in Germania. Il 5 novembre è scomparso da Darmstadt, una località vicino Francoforte. Non ha i farmaci necessari per la sua terapia e potrebbe trovarsi in difficoltà. I genitori si sono rivolti a "Chi l'ha visto". La mamma di Sergio in queste ore ha condiviso sui social l'appello.

Per info http://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Scomparsi/ContentSet-bfa0a38e-f5fc-4c7d-b8b5-402b21288f04.html