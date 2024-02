Auto in fiamme sulla SP119, commerciante castelvetranese riesce a fermarsi e mettersi in salvo

di: Redazione - del 2024-02-11

Nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, un'autovettura BMW Serie M è andata in fiamme mentre percorreva la SP 119 vicino lo svincolo di Santa Ninfa.

Il proprietario, un commerciante castelvetranese M.G. vedeva uscire dal vano motore del fumo. Il conducente ha avuto il tempismo di fermare l'auto e scendere assieme alla fidanzata. Poco dopo il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelvetrano ed i Carabinieri della stazione di Gibellina accorsi per gestire la viabilità nel tratto interessato dall'incendio della vettura. Il soccorso stradale è stato effettuato dalla autocarrozzeria Fratelli Calandrino di Castelvetrano.

I Vigili del Fuoco di Castelvetrano, dopo aver domato le fiamme che hanno distrutto la vettura, sono stati chiamati per intervenire a causa di un grosso albero che ostruiva la sede stradale in via La Masa a Partanna. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.