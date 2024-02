In tanti collegati per il Testamento dei “Nanni”. Bacchettate e tirate d’orecchio a tanti nipoti castelvetranesi

di: Redazione - del 2024-02-14

Ieri sera alle 21, sulla pagina Facebook di CastelvetranoNews.it è stato trasmesso il consueto Testamento "carnevalesco" redatto dalla marchesa Luigia Pallavicini mai caduta da cavallo, al secolo Anna Gelsomino e dal barone Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen al secolo: Francesco Saverio Calcara.

Tante bacchettate e tirate d'orecchio per i politici della nostra città. In tanti si sono collegati in diretta per vedere il video trasmesso, tantissimi gli attestati di stima per i protagonisti ma non sono mancate le critiche rivolte specialmente all'attuale amministrazione per la mancata organizzazione del Carnevale. Di seguito il testo del Testamento.

PROLOGO

- Donna Luigia:

Che increscioso accidente, sor barone!

Siamo incappati in uno sdirrupone!

Io ve lo dissi, ma per carità!

Andare in bicicletta alla mia età!

- Barone:

Ma no, che cosa dite, mia marchesa!

Sì, ne convengo fu brutta sorpresa,

ma non cadeste voi perché attempata

ma perché questa pista è disgraziata!

Il problema inver non è l’età

ma la gran bestialità

di chi stolto concepì

una pista proprio qui!

- Donna Luigia:

Ma il dovere anche quest' anno

di stare al capezzal del Nannu

potea esser meglio realizzato

da un mezzo di trasporto più adeguato.

- Barone:

Coraggio, or proviamo piano piano

a rialzarci, datemi la mano.

- Donna Luigia:

Dell’evento già informato,

ecco il Nanno ha già mandato

attraverso questo coso (mostra un telefonino).

un pensiero premuroso

che ora va comunicato

pria di leggere il legato.

- Barone:

Qualimenti, incominciamo

e il notaro ringraziamo

che anche aguanno ci ha affidato

documento sì pregiato.

- Donna Luigia:

E comunque, sia scantu e sia nenti,

chi semu li cchiù nobili parenti.

Con sdirrupone o senza sdirrupone

siam sempre la marchesa ed il barone.

LA PARTI DI LU NANNU:

Botta di sali, va fa’ ‘n sacchetta,

ci vulìa puru la bricicletta!

Dintra la pista s’avvinturaru,

‘n tempu di nenti si sdirruparu.

Ma chista è pista? Ma chi su’ strunza?

Eru a finiri ‘n mezzu li runza.

Hannu a sperare ‘ssi delinguenti

chi li me niputi ‘un si ficiru nenti.

Si un s’arripigghianu di ‘stu sdirrupuni

mi susu e vogghiu cuntu e raggiuni.

Vogghiu sapiri di cu fu la pinzata

di pitturari e smizzari la strata

chi era già stritta e tagghiata a mità

ma ppi Galfano è promiscuità,

chì cu li machina fa l’alternanza

e pi passari ti tiri la panza.

Già bedda c’era la via Cavaddaru,

vinniru iddi e ni la sminchiaru

e cu a la Diga voli iri ‘na vota

si rumpi la faccia e si spacca la rota

e si ti vô fari ‘na scampagnata

ppi ghiri arrustiri all’area attrezzata,

s’acchiana ‘na macchina di l’atru latu

rischi di essiri scrafazzatu.

E chista fussi “rigenerazione urbana”?

Buttana veru di la miseria buttana!

Tanti dinari spinnuti sulu

pi putirinilla mettiri ‘n culu,

cu la calunnia di la bicicletta

Castelvetranu la pigghia ‘n sacchetta!

L’amu pigghiatu di tutti misuri,

semu arrivati a li sculaturi.

L’amu pigghiatu di tutti maneri,

di ‘sta maniata di filubustieri.

Ma si Diu vuli e ghiemu a vutari,

l’assicutamu a ‘sti perciapagghiari.

Avanti a ‘eri mi nn’ivu a Milanu,

m’avia ‘mmitatu lu sinnacu Alfanu

e mi presentu ‘mpupatu a la Bitti,

circavu circavu, però a nuddu vitti.

C’era ‘na tavula tutta cunzata,

però era sula e abbannunata.

Ma ‘st’assessora ch’è tutta brillanti

mi fa truvari li piatta vacanti?

Supra ‘dda tavula chi fu attimpata

truvavi sulu ‘na grosssa ‘nzalata

chi era composta di frisca virdura

fatta di trunza di malafiura.

C’eranu tutti, cririti a mia,

di niatru sulu ‘na fotografia.

Perciò all’assessora ci veni lassata

la Selinunte fotografata,

mentri a lu Sinnacu, c’un potti avaràri

e va dicennu ch’un n’havi dinari,

ci dicu: “Enzu, s’avissi pallatu

‘ssi quattru pirocchi ti l’avissi datu”.

Ma comu? dasti l’inaricu pi l’apparatu

- chi è ora è giustu chi veni pagatu -

e mi vulissi fari calari

chi lu bigliettu ‘un putivi accattari?

Chissa è calunia, Vicenzu caru:

tiri a lu porcu e ‘nzerti a lu purcaru”.

Però di ‘dda gran cena chi all’urtimu ‘un ci fu

si sappi per lo menu com’era lu menù:

dda bedda ‘nzalata ch’ammintuavi antura

fatta cu li trunza di la mala fiura,

ppi primu, un piatto caldo di sarsa e di ravioli

inchiuti sulamenti di aria e di paroli,

ppi secunnu, du’ caddozza di sosizza pascualora

pi quannu - si Diu voli - vannu a scòppanu fora,

ppi dolci, ‘na cassata, anzi tanti cassati

ppi li stiddi ignoranti e mali cuminati.

Vogghiu lassari a tutti l’assessura

‘dda bedda squatra di putatura

chi rimunnaru l’arvuli a lu chianu

ppi fari ririri un paisi sanu.

‘Sti putatura piaceru tantu a iddi

chi si ficiru tagghiari macari li capiddi.

Sempri a la Giunta ci vennu lassati

ddi poviri parmi scuzzulunati

chi Forti chiantau cu tantu amuri

quannu a lu virdi era assesuri.

E a lu consulenti Francecesco Virzì

chi a quantu pari si nni futtì

lassu ppi lu scravacchiu lu DDT.

Siccaru la parmi, si persi ogni cosa

e ‘sta città unn’è chiu la palmosa.

A Enza Viola ‘un ci lassu nenti

picchi è niputi già possidente,

chi la picciotta unn’è minzugnara

e havi già un pezzu chi lu dichiara:

“Eru patruna di mezza Batìa,

ora però, esti tutta la mia”!

A lu Cunsigghiu ci veni lassatu

un cunigghieddu cuciuti a stufatu,

picchì dici la liggi e ognuno si n’adduna

dunni allignanu cunigghia ‘un ni nascinu liuna.

Mentri si coci stu beddu cunigghiu,

ci cuntu un cuntu a lu Cunsigghiu:

“Si cunta e racconta chi ci fu un tempu

chi ficiru veniri a mastru Lembu.

‘Stu mastru Lembu - cosa di foddi -

era paatu pi spenniri sordi,

era mannatu di fata Regioni

pi lu Cunsigghiu c’un'avi ... ntinzioni.

Li cunsigghiera lu vannu ascutannu

comu nutrica murvusi di un annu.

‘Stu cuntu ‘ncantatu di fata Regioni

ppi lu Cunsigghiu chi 'unn’avi … ntinzioni.

E mastru Lembu ogni sira ci canta

‘sta storia ‘nfatata chi a tutti l'incanta.

E ci addumannanu “Chi vinisti a fari?”

“A spenniri sordi vi vinni a nsignari”.

E iddi ci dicinu: “Ma picchì?”

“Picchì lu Signuri vi fici accussì,

picchì lu fattu è chi siti spirdati

un pocu ignoranti e un pocu allallati,

perciò la Regione vi scaccia li puci”.

Ci duna un baciddu e c’astuta la luci!

Li puzza comunali sunnu rutti,

ma lu sinnacu mentri si nni futti.

Dici: “Tranquilli, l’acqua vi darò,

però un jornu sì e un jornu no”!

“Chi camurrìa, ma si rumperu arrè?”

“Stu jornu fa li piatta, porumani lu bidé”.

A Nicola Catania lassu ‘na peddi d’ursu

‘n casu chi, Diu ni scanza, pirdissi lu ricursu.

Chista è la peddi di ‘dd’ursu mischinu

chi l’avutru jornu ammazzaru ‘n Trentinu.

“Nicò, lu viri? Ci parinu grossi

e ‘sti ‘nfamuni ci sparanu all’orsi!”

A lu procuratori Maurizio De Lucia

lassu un paru di lenti contru la miopia.

Chi si japrissi l’occhi tanti

quannu si cercanu li latitanti.

Quannu li sbirri sett’anni n’arrè

‘nta un postu di bloccu firmaru a Mattè,

ci dissiru cu tanta cordialità:

“Lei a cu apparteni e dunn’è chi sta?”

Iddu ci dissi: “Mi chiamu Santina”,

li sbirri arrispunneru: “Ci scusi, signorina!”

A chiddi chi ni dissiru chi eramu mafiusi

vogghiu diri chi semu ancora curiusi.

Ci fôru scioglimenti, chiacchiari, cazzi e mazzi,

chiù strallasciu facistivu di centu carcarazzi

e all'urtimu si fici dintra l'acqua un pirtusu.

Stu popolu è mafiusu o puru 'unn'è mafiusu?

Picchì siddu è mafiusu arrivastivu tardi,

ma si nun è mafiusu siti veru bastardi.

A Edoardo Vaiana ci veni lassata

‘na machina nova, però assicurata.

A lu ‘ncigneri Battista Quinci

ci lassu un piattu chinu di sfinci,

‘na cassaforte con tanti milioni,

joca di focu e sponsorizzazioni,

un cani masculu di cumpagnia

ppi discettari di filosofia

e li mutanni cu li bretelli

pi quannu s’abbronza cu li pannelli.

A li sô dipendenti ci lassu, santi e ricchi,

di mattula un coppu p’attuparisi l’aricchi.

Vogghiu lassari a Filippo Carimi

un grossu lemmi cu tantu mancimi,

‘atti rugnusi, tigri e leoni

e lu sô aceddu in via di estinzioni.

A la niputi Assunta Carlinu

lassu un cavaddu e un carruzzinu,

collani e aricchini cu li brillanti

e ‘na catasta di vesti eleganti.

Ti vogghiu, la niputi, cu l’abito da sera

picchì a tenùri all’asta si porta la bannera.

S’unn’era ppi idda jè avissi ‘ncasciatu

senza lu tistamentu, zittutu e scurdatu.

Alla signora Lina Stabile

lassu un tappitu persiano lavabile,

siccomu fa progetti importanti

chistu tappitu è tappitu volanti.

E alla signora Pina Marrone

lascio un salotto con tante poltrone,

pi riciviri l’amici chi la chiamanu Josè

mentri prepara muscardina a tinchitè!

Carletto Casciu si fici li cunti

e japrì l’albergu arrè a Selinunti.

Ci fazzu l’auguri e li complimenti,

bisognu unn’havi e ‘un ci lassu nenti.

E poi, Carlu miu, chi t’avìa a lassari?

‘na vota chi Butic lu vulisti chiamari?

Lu nomu è chiù disficili di prima

e mi veni impossibile la rima.

Ma anticchia di preu ti lassu con affettu

ti mannu ‘na grasta c’un beddu bigliettu.

Siccomu tu japri l’albergu p’auannu,

ti mannu un baciddu, firmatu lu Nannu.

A la niputi Anna Gelsominu

vogghiu lassari un cavaddu mirrinu,

un truttaturi chi porta luntanu

sempri tinennu li retini ‘n manu.

A lu niputi Cicciu Calcara

lassu la burda di la ciumara,

accussì ‘ntrizza un cannistru virè

precisu a chiddu ‘unni c’erà Mosè.

Siccomu di “Rinascita” esti lu presidenti,

ci lassu ‘na ‘nfirmera, cusà ‘n tempu di nenti

succeri lu miraculu, rinasci a nova vita

ci piace la picciotta e poi si la marita.

A li Selinuntini ci veni lassatu

lu molu di ponenti ch’è tutto sdirrupatu,

e si pirmittiti e ciriti a mia

ci lassu puri ‘sta profezia:

- Tutti li guai chi hannu si lèvanu di ‘n coddu

lu jornu chi si squagghianu li petri chi su’ a moddu -

Siccomu a la Triscina un c’esti mai abbentu

e sempri si palla all’acqua e a lu ventu,

ci lassu ‘na canna pi ghiri a piscari:

s’un pigghianu nenti si la ponnu fumari.

A lu Diretturi di lu parcu archeologicu

di fari un lassitu mi pari chiù chi logicu.

A Felice Crescente ci vennu lassati,

a iddu in esclusiva, discursa raffinati,

picchì comu si viri iddu esti cosa fina,

ma raffinata havi sulamenti la farina,

grazie a Filippo Drago chi ogn’ annu spagghia a ventu

siminannu a li pezzi tantu beddu furmentu.

‘Na vota chi si senti eccelsu professuri

ci lassu pi cucucciu puri un grossu tratturi.

Li perfidi Giudei misiru a Cristo ‘n cruci

e tu t’ha suppurtari di Napuli li vuci!

E ora pi li lassiti putiri continuari

un sonnu chi mi fici vi vogghiu cunfidari.

Doppu chi pipareddi e cipuddi avia manciatu,

sfinutu e abbuturatu prestu m’avia curcatu.

Criritimi, niputi, jè di la vista privu,

un sonnu accussi lariu chi mi parìa a lu vivu:

Mi parsi ch’era tempu già di li votazioni,

virìa tanti cristiani in forte agitazioni,

vuciannu comu foddi, pigghiannusi a siggiati

picchì vulianu essiri a sinnacu purtati,

sintìa puru li botti chi viniànu di la Comuni

picchì mittiànu tutti pirati a lu purtuni.

‘N mezzu a tutta ‘sta fudda di scecchi e muli fausi

mi parsi di canusciri a Nicola Li Causi

e ghia currennu di cca di ddà

dicennu “Viva la sanità!

chi la saluti è lu veru tesoru

e mi la spartu jè cu me soru”.

E mentri spatuliavanu firriannu ‘nta lu chianu,

m’affaccia ‘n mezzu a iddi Salvino Gancitanu.

Vuciava la Di Bella nzemmula cu Campagna:

“S’acchiana lu PD finisci ‘sta cuccagna”.

“Ma soccu va dicennu? - c’arrispunnìa Calcara -

Lu PD ‘un acchiana manucu cu lu Viagra!”.

Virìa la Ventimiglia chi tutta scapiddata

ia circannu a Cuffaru p’aviri na vasata.

‘Mezzu ‘stu finimunnu m’affaccia un picciuteddu

chi tinìa nta li manu ‘na seggia e un cappeddu,

Catania l’amminazza: “Davide, soccu fa?”

“La seggia di la casa mi la purtavu cca;

vistu chi tu la seggia a mia ‘un mi la vô dari

chista mi la purtavu picchì mi c’assittari”.

Alfanu pistuniava misu ‘n mezzu la pista,

vuciannu a l’assessura: “Facitimi ‘na lista!”

Misu a n’agnuni, Giovanni Lentini

tinìa li manu appuiati a li rini,

sutta li baffi chi ‘unn’havi rirìa

e intantu pinzava: “Jucati cu mia”.

Mentri mi spunta Calogero Martiri

e jè ci dissi: “St’attentu ‘un ti partiri,

si Diu ni scanza ti muovi di ddocu

appressu lu jocu poi veni lu focu”.

E ‘n mezzu a tutta ‘sta cunfusioni

s’affaccia Patrick a lu balconi,

chi la persiana l’avìa sbarrachiata

sulu ppi sentiri la serenata

chi ci facìa Cicciu Bongiornu

passannu dda sutta du’ voti a lu jornu.

Lu senaturi ci dissi a sô mà:

“Ma ‘stu picciotti di cu pigghià?”.

Cicciu Casablanca sciacquava ‘na lattuca

pi fari un piaciri a Catenu de Luca,

Carimi ci dicìa: “Dammilla ‘ssa la lattuca

chi ci haju a nutricari la me tartaruca”.

“A la tô tartaruga ci pô dari lu fenu

picchì la me lattuca è tutta ppi Catenu”.

Mi spunta all’urtimata lu dutturi Stuppia

e jè ci dissi subitu: “Totò cca ‘un si babbìa,

lu cancia e scancia viri chi nun giova

e tu n’ha avuto chiossà di ‘na prova!

Cu è c’ha canciatu centu partìta

ora ‘un pô veniri cu la faccia di sita!”.

Havi a finiri chista ammuina

chi lu paisi è già a la rovina

e siddu nuddu passa la manu

v’ati annacari a Vicenzu Alfanu.

Sintiti a mia, ascutati a li Nanni,

fussi terribili n’atri cinc’anni”.

Mezzu vigghianti mi misi a trimari

e mi susivu pi ghiri a pisciari.

E quannu lu nutaru, chi lu vulìa aiutari,

ci dissi: “Allura Nannu, chi lassa a lu spitali?”

lu Nannu lu taliau scugnannu lu rinali

e ci dissi: “Nutaru, ma soccu? dunni? quali?”

A chiddi chi cercanu li ricercati

l’occhi chi hannu cusuti e attuppati.

A lu Commissariatu un conu di gelatu.

A li Carabbineri pani duru d’aeri.

Lassu a la Polizia la vecchia fattoria.

A li Vigili Urbani li cirivedda sani.

A tutti l’impiati li debiti ‘un pagati.

A tutti li duttura tri punta di sutura.

A monaci e parrini mazzati ‘nta li rini.

A jurici e avvocati processi complicati.

A tutti li studenti vasati e complimenti.

A tutti li picciotti di la scala colorata

ci lassu ‘na medaglia ch’è tutta miritata.

Lassu a li commercianti tanti eventi importanti.

A li disoccupati deci euri scanciati.

Lassu a li prufissura un pirtusu a ogni ura.

A tutti li buttani sasizza senza pani.

A tutti li curnuti li figghi pi niputi.

A li giornali virtuali e a chiddi stampati

lassu ‘na penna chi ‘un scrivi minchiati.

A cu è chi mali tratta li cani e l'autri armali

ci lassu un tintu postu sarvatu a lu spitali

e vogghiu arriurdari a chisti gran fitenti

chi li cani e li ‘atti su’ animi ‘nnuccenti.

Ad ognu porcu ch’allorda lu paisi

ci lassu di manciari agghiannari pi un misi.

A la Regioni e a lu sô puparu

ci lassu li provinci c’abbocciaru.

A tutti li Castedduvitranisi

li furnicii e li capiddi tisi.

A tuttu lu munnu ci lassu la paci

picchì la guerra a lu Nannu ‘un ci piaci.

EPILOGO

A lu beddu Peppi Salernu

lassu lu me ricordu eternu

e la sula gran vasata

di ‘sta gran carnevalata

e stabilisciu e pi sempri vali

chi ogni annu ppi ogni carnevale

a Peppi un lassitu sia lassatu

pi essiri ppi sempri arriurdatu.

Cari niputi, carissimi amici,

lu me doviri p’aguannu lu fici;

e mi nni vaiu curnutu e mazziatu

senza mancu essiri salutatu,

picchì o è sinnacu o è podestà

puru pi st’annu ‘un si firà.

N’arresta a tutti lu cori e la firi,

stativi boni, n’atrannu si viri.

La marchesa Luigia Pallavicini mai caduta da cavallo

(al secolo: Anna Gelsomino)

Il barone Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen

(al secolo: Francesco Saverio Calcara)

N.B. Per gli intelligenti vale il detto latino Absit iniuria verbis;

per gli altri il detto di Oxford: Cu è cacatu seri ‘n pizzu.