Ecozoofila GEN Trapani, seleziona nuovi 30 volontari per ampliamento organico

di: Redazione - del 2024-02-14

La Guardia Ecozoofila Nazionale ha aperto una nuova sede legale a Partanna ove è alla ricerca di nuovi volontari motivati per ampliamento organico da inserire per l'espletamento del futuro servizio in tutto il territorio trapanese.

Gli interessati ambosessi devono possedere requisiti idonei per l'ammissione al corso GPG zoofili ambientali volontari. Selezioni aperte per 30 volontari.

Tra i principali :

- Maggiore età

- Assenza di carichi pendenti

Gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum con foto tramite le due e-mail descrivendo la volontà e disponibilità al colloquio. L'ente esaminerà il documento e valuterà eventuale contatto per colloquio presentativo telematico o in presenza con i dirigenti, se idonei verrà specificato i costi di ammissione per effettuare il corso formativo con docenti specializzati e tutti i dettagli completi.

Per info: [email protected] [email protected]