La protesta degli agricoltori arriva a Palermo. Chiesto incontro con il Presidente Schifani

di: Redazione - del 2024-02-14

E' in corso a Palermo una manifestazione di agricoltori le cui delegazioni dovrebbero essere ricevute dal Governatore della Sicilia Renato Schifani. Oltre 500 agricoltori giunti da tutte le parti della Sicilia per esprimere timori e i problemi del comparto agricolo così come sta avvenendo in altre parti d’Italia e d’Europa.

La protesta degli agricoltori sostenuta anche dalla presenza di qualche sindaco con il supporto fattivo di comitati spontanei come l'Associazione de I Guardiani del Territorio che ha manifestato da tempo la propria vicinanza alle criticità di agricoltori e pastori della Valle del Belice e di tutta la provincia di Trapani.