Questione bruciature bambini, “Dispiacere e dolore per Don Giacomo. Avviate analisi di laboratorio per accertare i fatti”

di: Redazione - del 2024-02-17

Visto il gran clamore mediatico nazionale che sta avendo la notizia delle ceneri impartite durante la celebrazione di mercoledì scorso a Castelvetrano presso la chiesa di San Francesco di Paola sembra indispensabile che venga chiarito quanto segue.

Premetto che non intervengono come legale ma come operatore parrocchiale perché la notizia e soprattutto molti commentatori sui vari social fanno intravedere una qualche responsabilità del nostro parroco Don Giacomo Putaggio su quanto accaduto.

Nessuno poteva mai immaginare che mescolando acqua e cenere si potesse realizzare una sostanza solo per alcuni risultata corrosiva e urticante. Il parroco ha già dato incarico ad un laboratorio di analisi per verificare se l'acqua, le ceneri o il piattino sul quale sono stati riposte contengano sostanze che abbino potuto causare tutto questo.

Don Giacomo è molto addolorato da quanto accaduto e auspica che i pochi bambini e genitori colpiti da tali imprevedibili reazioni allergiche possano al più presto ristabilirsi. La cosa che effettivamente addolora più di tutti il parroco e l'intera comunità è il pensiero che qualcuno possa addirittura pensare che il parroco abbia potuto agire con l'intenzione di fare del male alla sua comunità oltre che a se stesso.

Infatti è lo stesso Don Giacomo che riporta ancora dei segni di quanto accaduto sulla sua fronte. Si spera che la presente vicenda possa essere chiarata dal chimico incarico e tornare quanto prima alle quotidiane attività parrocchiali che vedono coinvolte centinaia di famiglie in svariate attività caritatevoli.