Festa del Cioccolato, tutto pronto a Castelvetrano per la seconda edizione

di: Redazione - del 2024-02-21

Si è mossa per tempo l'organizzazione della seconda edizione della Festa del Cioccolato che si terrà a Castelvetrano, nel corso principale della città, via Vittorio Emanuele il prossimo weekend. Tutto pronto grazie al sostegno delle aziende che hanno contribuito per dare continuità alla prima edizione avvenuta lo scorso anno.

Si potrà gustare il cioccolato più buono ma anche vedere gli spettacoli di animazione e musica live, Street food e stand di artigianato organizzati per l'occasione.

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024 Seconda edizione della Festa del Cioccolato a Castelvetrano. Dalle ore 9:00 alle 23:00 tutti i negozi del centro saranno aperti e per l'occasione vi aspettano con molte promozioni.