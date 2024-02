(VIDEO) Festa del Cioccolato, Gaia Schillaci: "Tanto impegno per organizzare grazie ai 25 commercianti del centro storico"

di: Redazione - del 2024-02-22

Tutto è pronto per la seconda edizione della Festa del Cioccolato che si terrà a Castelvetrano il 23-24-25 febbraio 2024. Non solo cioccolato ma anche street food, animazione per bambini, musica e sfilate. I negozi rimarranno aperti dalle 9 alle 23.

A proposito della Festa del Cioccolato abbiamo incontrato una 25 delle commercianti che hanno fatto in modo di dar seguito alla seconda edizione, Gaia Schillaci ai nostri microfoni ha parlato dell'evento.

"Organizzare una manifestazione così importante richiede un dispendio di energie soprattutto economiche. Su 40 commercianti presenti in tutto il centro storico di Castelvetrano partecipano all'organizzazione 25 esercenti. Il comune in questo momento non può darci alcun sostegno ma ha sistemato i punti luce e ci darà l'energia elettrica ed è già un ottimo segnale. Una manifestazione del genere costa circa 10 mila euro. Non solo cioccolato ma anche street food, ci sarà molta animazione per bambini con i Gatto e Matto di Palermo. Un ringraziamento all'assessore Giusy Cavarretta per l'impegno che ha mostrato".