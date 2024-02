Da Castelvetrano alla laurea a Pisa per un sogno chiamato robotica e automazione. Storia di Lorenzo Santoro

di: Redazione - del 2024-02-21

La storia di un giovane castelvetranese, Lorenzo Santoro, che si è laureato in Ingegneria Robotica e dell'automazione all'Università di Pisa a pieni voti, con la tesi dal titolo: "Active sensing on mobile robot: a historical and algorithmic overview with a focus on RE-ENTROTAXIS".

Lorenzo Santoro è di Castelvetrano, ha coltivato fin da piccolo il sogno di diventare Ingegnere ed oggi il suo sogno nel cassetto lo ha realizzato.

"Ho intrapreso questo percorso, prima iscrivendomi all'Istituto Geometra di Campobello e superando tutti gli anni con ottimi voti, tanto che i professori dicevano che ero sprecato per questa scuola. Poi l'iscrizione all'università di Palermo dove ho concluso la triennale in Ingegneria Cibernetica. Subito dopo ho voluto continuare gli studi a Pisa seguendo il corso di laurea in Ingegneria Robotica e dell'automazione".

Da grande Lorenzo Santoro cosa vorrà fare?

"Fare l'ingegnere poter lavorare presso una grande azienda che mi aiuti a crescere professionalmente. La robotica può essere molto d'aiuto in futuro nel lavoro proprio perché oramai tutto si sta automatizzando ed è super essenziale. Per poter velocizzare il tutto ed essere tutto in autonomia. L'automazione sta diventando la norma in quasi tutti i principali settori. Anche se questo è a favore delle aziende ma contro per i dipendenti perché verranno sostituiti dai robot. Per esempio vedasi i cassieri presto scompariranno perché verranno sostituiti da casse automatiche".

E' possibile un suo ritorno in Sicilia?

"Ritornare in Sicilia non penso proprio. Non c'è proprio opportunità di lavoro seria a soddisfarmi dopo tanti anni di sacrifici per questa laurea. Soprattutto per questo tipo di laurea, forse, sarà difficile anche nel nord Italia. Sarà più spendibile questa laurea all'estero".

A Lorenzo Santoro i migliori auguri per il traguardo ottenuto ed un grande in bocca al lupo per un futuro foriero di successi.