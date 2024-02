Il lettore scrive, "una buca segnalata da tempo ma mai riparata in via Gorizia"

del 2024-02-23

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice, Giusy Como, riguardante una buca che con l'arrivo delle piogge potrebbe rappresentare un grosso pericolo.

"Abito nella via Gorizia ad incrocio con la via Grazia Deledda in Castelvetrano, quasi davanti casa ci ritroviamo un tombino in avvallamento e con tanto di buca, da anni reclamato. Alla prossima pioggia sprofonderà di più con il rischio di entrarci dentro un auto".

Come avvenuto per altre segnalazioni, speriamo che chi di competenza possa intervenire dopo questa segnalazione.