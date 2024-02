Area 14 pensa ai più piccoli, il 30 marzo ci sarà la super ospite Lucilla

di: Redazione - del 2024-02-27

Sarà Lucilla la super ospite per i più piccoli all'Area 14 di Castelvetrano il prossimo 30 marzo 2024 con inizio alle 16:00. Lo spettacolo è stato inserito nel tour che la beniamina dei bimbi porterà in giro per l'Italia.

Quasi 400 milioni di visualizzazioni in pochissimi anni. Resasi celebre nel mondo dei bambini per le sue interpretazioni canore più popolari come "Tutti gli animali cantan con me”, “Se sei felice tu lo sai batti le mani” e “Cicci bu". Lucilla è una giovane artista laureate in scienze dell'educazione che in poco tempo è riuscita ad entrare nelle case degli italiani divenendo una vera e propria beniamina del giovanissimo pubblico.