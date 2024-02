(VIDEO) CVetrano, “Un balordo stava per entrare in casa mia. Calci al portone”. La denuncia di un lettore

di: Redazione - del 2024-02-23

“Un balordo stava per entrare a casa mia ma non presenterò denuncia. Sono scoraggiato”. È la denuncia giunta in Redazione da parte di un castelvetranese che ha mostrato il video con il tentativo di furto ai danni della sua abitazione.

Le immagini fanno vedere un giovane (probabilmente minorenne ci riferisce il proprietario) che colpisce a calci il portone di ingresso dell’abitazione sita a Castelvetrano salvo poi desistere dall’intento predatorio ma, ugualmente, arrecando danno al portone di ingresso.

La redazione, per ragioni di privacy, ha modificato il video originale che è in possesso del proprietario dell'abitazione.