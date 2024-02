Gibellina, recuperato il finanziamento del progetto "Consagra Innovation Hub"

di: Publiredazionale - del 2024-02-24

Ieri a Gibellina un importante passo avanti verso il completamento e la valorizzazione del Teatro di Consagra, straordinaria opera d'arte a scala urbana, rimasta incompiuta per anni.

Accettato il ricorso presentato dal Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e dal Comune di Gibellina, assistiti dagli avvocati Michele Giorgianni e Salvatore Neri, presso il Tar Lazio. La sentenza n. 2927-2024, pubblicata il 13/02/2024, ha determinato l'accoglimento del ricorso in riferimento al progetto "Consagra Innovation Hub". Il progetto, del valore di 16 milioni di euro, trasformerà il teatro in un centro di ricerca e formazione per la valorizzazione dei beni culturali.

La sentenza del Tar Lazio ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che aveva decurtato del 50% il finanziamento del progetto, accusato di aiuto di Stato per la presenza di un bar e un bookshop.

Oggi ciò obbliga l'amministrazione statale a riconsiderare il progetto, fornendo indicazioni chiare sui criteri da utilizzare, offrendo prospettive favorevoli per il procedimento. Il "Consagra Innovation Hub" rappresenta un'opportunità unica per trasformare il Teatro di Consagra in un centro d'innovazione, con un approccio sostenibile e integrato. Il Teatro di Consagra potrà diventare un incubatore e aggregatore di energie, promuovendo ricerca, potenziamento del capitale umano e sostenendo l'innovazione nel territorio.

Il progetto, ammesso al mega bando del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, potrebbe finalmente dunque beneficiare di questo finanziamento significativo per contribuire alla sua realizzazione. Consagra Innovation Hub coinvolge importanti partner, con capofila il Parco scientifico e tecnologico della Sicilia, con il Comune Di Gibellina, il CNR e l’Università di Catania, Its Emporium di Castellammare del Golfo, Therreo, Ett Solution, il Consorzio interuniversitario di Firenze, la Fondazione Orestiadi, Studio Mario Cucinella, Club di prodotto Terre della Valle del Belice, la Rete Museale Belicina, il Cresm Società Cooperatica, Laboratorio Restauro Teri, G55 Comune di Partanna.

L’attività di coordinamento per la presentazione della manifestazioned’interesse è stata realizzata da Giampiero Cappellino della Therreo srl.

Alla conferenza di presentazione oggi al Museo di Arte Contemporanea di Gibellina hanno partecipato il Sindaco del Comune di Gibellina Salvatore Sutera: “Il progetto va oltre il recupero dell'opera di Pietro Consagra. Si tratta di un'opera d'arte unica, non incompiuta geneticamente ma pronta a diventare un fulcro di iniziative culturali. Il partenariato con tanti prestigiosi partner promette un ampio spettro di iniziative, dal recupero artistico alle sperimentazioni con nuovi materiali. Questo progetto crea un polo di studio e formazione, collegando arte contemporanea e antica, e diventando un punto di riferimento per la cultura e la ricerca nel territorio, coinvolgendo studenti e formatori” queste le sue parole.

“Le novità di oggi riguardano una significativa sentenza del TAR che permette di riprendere il percorso per la realizzazione del progetto di recupero del Teatro di Consagra a Gibellina. Il finanziamento, ottenuto attraverso una via giudiziaria, ora è stato recuperato per intero, Questa somma sarà dedicata esclusivamente all'adeguamento della struttura e all'allestimento con attrezzature scientifiche e arredi per condurre attività di ricerca di alto livello, formazione e trasferimento tecnologico. Il progetto coinvolgerà collaboratori, partner e università, puntando anche sulla valorizzazione dei beni culturali a fini turistici. L'impegno è ora concentrato non solo sul completamento del centro, ma anche sulla sua attivazione e animazione, trasformandolo in un punto di attrazione. La scommessa è grande, ma c'è fiducia nell'avvio del cantiere e nella progettazione di iniziative che renderanno l'Innovation Hub un luogo dinamico e vitale” così conclude Sebastiano Di Stefano, responsabile di progetto per conto del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia.

Tra i presenti in conferenza anche il Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia Rosario Minasola, gli avvocati Michele Giorgianni e Salvatore Neri, la deputata regionale Cristina Ciminnisi e rappresentanti dei partner.

Il finanziamento è il risultato della procedura avviata nel 2021 dall'ex Agenzia per la Coesione Territoriale, confermando il riconoscimento dell'importanza di questo progetto per lo sviluppo del territorio. Oggi è necessario aprire un tavolo tecnico con il Governo nazionale per rimettere il progetto nei binari giusti.

Da adesso in poi il “Consagra Innovation Hub” con il sostegno delle istituzioni e l'impegno nel risolvere le questioni burocratiche, potrebbe davvero contribuire al rilancio economico e culturale della regione Siciliana. Il Teatro progettato dallo scultore Pietro Consagra, simbolo di rinascita dopo il terremoto del Belice, attende da quasi 40 anni il suo completamento.