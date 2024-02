Prosegue la rimozione dei veicoli abbandonati. Servizio gratuito per la rottamazione del mezzo

di: Publiredazionale - del 2024-02-29

Continua l’attività di rimozione dei veicoli abbandonati da parte della Polizia Municipale che su espressa direttiva della Civica Amministrazione sta tenacemente contrastando l'indecoroso fenomeno. Veicoli che in disuso diventano dei veri e propri rifiuti speciali. Come si evince dalla nota pubblicata attraverso la pagina istituzionale sui social la vettura in questione è una delle diverse già prelevate.

Al fine di evitare multe e sanzioni accessorie si ricorda che, senza alcun costo per il proprietario, è possibile rottamare il veicolo rivolgendosi alle ditte specializzate ma bisogna sempre essere certi sui gravami del mezzo, perché in caso di fermo amministrativo la procedura sarà diversa.