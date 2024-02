Nubifragio a Castelvetrano, zona "orto" allagata, due famiglie aiutate dai vigili del fuoco

del 2024-02-28

La bomba d'acqua che ha colpito nella notte la città di Castelvetrano ha creato danni e criticità in alcune zone. In particolare, come si evince dalla foto in copertina nella zona "orto" sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

In questa zona ono state aiutate due famiglie con bambini piccoli dai Vigili del Fuoco a trovare ospitalità presso parenti visto che l'acqua era arrivata quasi ad un metro di altezza. Si sono registrati parecchi allagamenti in diversi garage.

Anche alcune auto sono state parzialmente sommerse, è probabile che le pompe di sollevamento comunali nel quartiere non abbiano funzionato a pieno regime.