Folgore, a Geraci per continuare la serie positiva. Gara in diretta web a partire dalle 14:55

di: Redazione - del 2024-03-03

Dopo la vittoria contro la Pro Favara, i rossoneri di Filippo Cavataio, andranno oggi in quel di Geraci, altra neopromossa che dopo un avvio importante, si trova due lunghezze sotto la Folgore. Tornare con un risultato positivo è l'obiettivo principale dei rossoneri che vogliono dare continuità ai convincenti risultati ottenuti nelle ultime tre gare, due vittorie per 2-0, contro Casteldaccia e Pro Favara ed un pareggio a reti inviolate a Sciacca.

Cavataio per la trasferta più lontana della stagione ne ha convocati 21, rimangono assenti Bargione, afflitto da una guaio muscolare e Traorè per motivi personali. In settimana la squadra si è allenata con grande piglio e volontà. Il gruppo capitanato da Pizzolato vive un buon momento di euforia ma il buon Cavataio riesce sempre a stemperare i facili entusiasmi per un cammino verso la salvezza totale ancora lungo. Probabile l'utilizzo dello stesso undici che ha battuto la Pro Favara anche se Ala, Giuffrida e Fofana scalpitano per una maglia da titolare.

La gara di oggi sarà trasmessa in diretta live streaming sul canale Sporticily a partire dalle 14:55 con la telecronaca affidata a Nicolò Cilluffo. Arbitrerà l'incontro il sig, Luigi Canicattì di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Pino e Bellante entrambi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.