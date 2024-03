Incendio in un garage a Gibellina, semi-distrutti due scooter

di: Redazione - del 2024-03-05

Sono divampate, per cause accidentali, delle fiamme all'interno di un garage di proprietà di C.G. che hanno distrutto anche due scooter. E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 17, a Gibellina in via Luigi Sturzo.

Non solo il danneggiamento dei ciclomotori ma anche le diverse masserizie presenti nel garage sono andate quasi interamente distrutte. La causa dell'incendio sicuramente addebitabile ad un cortocircuito avvenuto all'interno del magazzino.