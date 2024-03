Santa Ninfa, approvato lo schema di bilancio di previsione

di: Mariano Pace - del 2024-03-05

Via libera da parte della giunta comunale di Santa Ninfa, guidata dal sindaco Carlo Ferreri, che ha

approvato lo schema di bilancio di previsione 2024. L’atto dovrà ora passare all’approvazione definitiva del consiglio comunale entro il prossimo 15 marzo 2024.

"L’approvazione del bilancio entro il suddetto termine - evidenzia il sindaco Carlo Ferreri- permetterà al comune di assicurare una corretta gestione amministrativa, di garantire i servizi fondamentali per la collettività di Santa Ninfa e di programmare gli investimenti utili per il futuro della nostra comunità".

Sono state individuate le risorse finanziarie per attivare importanti servizi come: l’asilo nido, l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione, il trasporto extraurbano agli alunni, le colonie estive, la mensa scolastica, la spesa per le rette di ricovero per anziani, la gita per gli anziani.

E poi ancora: la manutenzione del verde pubblico, la disinfestazione e derattizzazione, la pulizia delle caditoie e fognature, la lotta al randagismo. Previste risorse anche per: la manutenzione delle strade

urbane ed extraurbane, per la riparazione di perdite idriche.

"Grazie a un recente finanziamento regionale di 97 mila euro -continua il sindaco Ferreri- abbiamo programmato le manifestazioni estive, la Sagra della Salsiccia e della Pecora, con l’obiettivo della promozione e dello sviluppo del nostro territorio. Infine, nell’ottica di un miglioramento sei servizi

per la collettività, abbiamo previsto un piano triennale di incremento orario ai dipendenti part-time".

Gli amministratori comunali precisano che lo "schema di bilancio é stato predisposto nel rispetto degli equilibri finanziari, dei principi contabili, dei vincoli di finanza pubblica e del pareggio complessivo".