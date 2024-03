Il Lettore scrive, perdita di acqua da tempo in via Partanna

di: Redazione - del 2024-03-07

I problemi all'impianto idrico della città di Castelvetrano sembrano ormai essere all'ordine del giorno e se il comune, fra mille difficoltà, ha risolto i guasti ai pozzi, continuano però a giungere in redazione le segnalazioni riguardanti perdite idriche nelle vie della città. A tal proposito riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che scrive:

"Vorrei segnalare una perdita d'acqua che persiste ormai da più di un mese. Si trova in via Partanna vicino al panificio. Spero che chi di dovere intervenga al più presto per risolvere la questione ed interrompere questo spreco d'acqua".