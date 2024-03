Folgore, cresce l'attesa per il derby con il Mazara 46. Previsto il pubblico della grandi occasioni

di: Redazione - del 2024-03-09

C'è grande attesa nell'ambiente rossonero in vista del derby di oggi al Paolo Marino fra Folgore e Mazara 46, squadre costruite con obiettivi chiaramente diversi ma che si affronteranno adesso con stati d'animo diametralmente opposti. I mazaresi, orfani del dimissionario tecnico Iacono, la panchina è stata affidata al tecnico dell'under 19, Daniel Masi, vorranno mantenere la terza piazza della classifica dopo l'inatteso stop interno per opera del Fulgatore.

La Folgore, dal canto suo, dopo l'arrivo sulla panchina di Cavataio, ha conquistato dieci punti consecutivi frutto di 3 vittorie ed un pareggio portandosi a 31 punti in classifica. Oggi i rossoneri cercheranno un sigillo fondamentale per la conquista di una posizione tranquilla.

Nelle scorse ore, ha parlato, sui canali social del club, il difensore Michele Cinquemani, il quale non ha nascosto il cambio di mentalità della squadra con l'arrivo di mister Cavataio: "E' cambiata la mentalità, la consapevolezza fra di noi, la sicurezza dei nostri mezzi. Dal primo giorno che è arrivato il mister, ci ha trasferito piccole ma importanti nozioni per fare questo switch, il problema era mentale. Affronteremo il Mazara 46 come con le altre squadre, noi non siamo meno dei grandi nomi e cercheremo di vincere".

Settimana di allenamento per i ragazzi di Cavataio, tutti a disposizione ad eccezion fatta di Traorè, problemi personali e Mattias Bargione, gli esami strumentali hanno riscontrato un guaio muscolare più grave del previsto, il talento palermitano potrebbe ormai tornare a disposizione dopo la lunga pausa pasquale.

Oggi alle ore 15 un derby che giunge per la Folgore per migliore momento stagionale che potrebbe regalare in caso di vittoria un altro balzo verso la salvezza, arbitrerà l'incontro il sig. Andrea Augello di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Iannazzo di Palermo e Mangiapane di Agrigento.