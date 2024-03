Il lettore scrive, tante le segnalazioni, perdite idriche nelle vie Pastrengo e Seggio. Muro pericolante in via La Farina

di: Redazione - del 2024-03-11

In queste ore giungono in redazione diverse segnalazioni che riguardano delle perdite idriche nelle vie della città ed una situazione più pericolosa invece in via La Farina dove secondo quanto ci scrive un lettore cadono pezzi di muro dall'edificio in prossimità dell'incrocio con la via Savonarola.

Per quanto concerne le perdite idriche, in particolare, le segnalazioni dei lettori riguardano la via Pastrengo, da diversi giorni sono addirittura due i punti dove c'è un'anomala fuoriuscita di acqua. L'altra segnalazione è invece una perdita idrica avvisata nella via Seggio.

Acqua molto preziosa, considerate le diverse criticità che riguardano l'approvvigionamento e la distribuzione, che proprio nelle ultime settimane è arrivata nelle case dei castelvetranesi a singhiozzo.

Come avvenuto in altre circostanze, a seguito delle nostre pubblicazioni, la macchina comunale si è messa in moto per constatare il danno ed avviare un'opera di manutenzione.