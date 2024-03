“Terzo furto ai danni di mio figlio. Mettetevi una mano sopra la coscienza”. L’appello disperato di una mamma

di: Redazione - del 2024-03-14

Terzo furto di bicicletta elettrica a pedalata assistita ai danni di un giovane Francesco A. di Castelvetrano. La mamma Enza Calandrino si rivolge a chi ha rubato per l’ennesima volta il mezzo di trasporto fondamentale per Francesco.

"Io non capisco l'accanimento nei confronti di mio figlio, è un bravo ragazzo non combina niente di male è la terza volta che gli rubano il motore elettrico. Se qualcuno sa qualcosa per favore faccia in modo di portare il ciclomotore davanti casa. Francesco ha problemi seri, ha subito tantissimi interventi non cammina bene per via di una gamba con protesi metalliche. Speriamo che qualcuno metta la mano sul cuore".