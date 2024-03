Giovani liceali dedicano una giornata all'ambiente. Importante incontro con l'Associazione Plastic Free

di: Redazione - del 2024-03-17

In occasione della 84esima ricorrenza della Settimana Internazionale dello Studente, il Comitato del Liceo delle Scienze Umane "G.Gentile" ha deciso di dedicare una giornata all'ambiente invitando l'Associazione Plastic Free.

"Abbiamo accettato immediatamente di essere presenti, perché siamo fortemente convinti, noi volontari, che il futuro del Pianeta sia nelle mani delle giovani generazioni che dobbiamo, non solo informare, ma rendere partecipi affinché diventino gli autentici protagonisti del cambiamento". Il messaggio lanciato dai volontari dell'Associazione Plastic Free.

Sensibilizzare la comunità studentesca sulla nocività dell’inquinamento da plastica è l’obiettivo principale dell’Associazione Plastic Free. L’iniziativa ha avuto inizio nella mattinata con un dialogo sul tema dei rifiuti e sulla pericolosità della plastica, dopo si è svolta la prima pulizia ambientale all'interno l'area dell'Istituto. L'attività ha visto la partecipazione di diverse studentesse e studenti, sotto la supervisione delle referenti Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna e si è focalizzata principalmente su piccoli rifiuti come mozziconi e oggetti in plastica monouso.

"Come afferma Papa Francesco, gli sforzi per inquinare meno, ridurre gli sprechi, consumare in modo oculato stanno creando una nuova cultura, - prosegue la nota - bisogna ribadire la tremenda responsabilità dell'essere umano nei confronti del Creato e ci si deve ricordare che l'ambiente è un dono collettivo, patrimonio di tutta l'umanità, eredità comune da amministrare e non da distruggere".