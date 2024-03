Il lettore segnala, "Tombino ed un avallamento con tanto di buca in via Gorizia"

di: Redazione - del 2024-03-19

Al nostro nuovo numero whatsapp è arrivata la segnalazione della nostra lettrice Giusy per un pericolo stradale creato da un tombino e da una buca che si è venuta a creare.

"Sono un abitante della via Gorizia ad incrocio con la via Grazia Deledda in Castelvetrano, quasi davanti casa ci ritroviamo un tombino in avvallamento con il tale che sta cedendo e con tanto di buca, da anni reclamato, oltre alle tante buche che ci sono nella medesima via causati dai rattoppi.

Alla prossima pioggia sprofonderà di più con il rischio di entrarci dentro un auto. Inoltre, i tombini sono otturati e non manutenzionati e spesso si sente un forte odore oltre a topi e blatte. Vi preghiamo di prendere provvedimemti in merito".