Importante evento per la comunità dei Testimoni di Geova il prossimo 24 marzo

di: Publiredazionale - del 2024-03-21

Importante evento che si terrà domenica 24 marzo, in occasione della commemorazione della morte di Gesù Cristo, un momento di grande significato per milioni di persone in tutto il mondo.

Questo giorno è considerato il più importante dell'anno per la comunità dei Testimoni di Geova e suscita grande attesa non solo tra i 22.000 fedeli siciliani, ma anche tra i cittadini di Castelvetrano che annualmente rispondono all'invito a partecipare. Lo scorso anno, l'evento ha visto la partecipazione di oltre 426.000 persone in Italia e di circa 20 milioni in tutto il mondo.

A Castelvetrano, l'evento si svolgerà presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, situata in via delle Magnolie 11, nelle due fasce orarie disponibili: alle 18:00 e alle 20:00.