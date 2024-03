Ex alunni delle Elementari si ritrovano assieme dopo 66 anni

di: Redazione - del 2024-03-20

Erano stati alunni dell'indimenticato maestro Lombardo, adesso a distanza di ben 66 anni si sono ritrovati in una serata all'insegna di ricordi e di qualche momento di emozione in memoria anche di chi ha lasciato la vita terrena.

Dal lontano 1958 gli ex alunni hanno avuto modo di raccontare i tanti fatti accaduti della nostra Castelvetrano in questi anni. A riunirsi, come da immagine di copertina: Elio De Simone, Luigi Lentini, Fausto Arienzo, Nicola Errante, Pino Evola, Ennio Brillo, Giuseppe Taddeo, Piero Nastasi, Bruno Atria, Beppe Bongiorno, Benedetto Rosolia, Mimmo D Bella, Giovanni Garofalo e Saro Ferracane.