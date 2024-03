Il lettore scrive, in via Piemonte e via Sant'Alessio una situazione insostenibile

di: Redazione - del 2024-03-20

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Leonardo Maranzano, sul degrado, più volte segnalato, nello spiazzo compreso tra le vie Piemonte e Sant'Alessio a Castelvetrano, nel mezzo del quartiere residenziale Giallonghi. Fra l'altro da poco tempo proprio il comune avete sistemato il campetto di Basket.

"Tante erbacce secche che potrebbero essere causa di incendio e quindi pericolose per via della presenza di auto parcheggiate nelle vicinanze. Il degrado è completato dalla presenza di spazzatura di vario tipo considerando l'assenza di contenitori.

La presenza di un albero gigantesco sempre in questa via Piemonte è molto pericolosa e fra l'altro le radici dell'albero hanno lesionato il manto stradale con conseguenti infiltrazioni pericolose per le nostre cisterne.

Una grata divelta, in mezzo alle erbacce e con il buio della strada adiacente la via Sant'Alessio il tutto diventa pericoloso per i ragazzi considerata la presenza di un dirupo. Chiediamo all'Amministrazione di intervenire con urgenza".