"Il milione dalla Regione per depuratore una grande bugia. Chiesto abbattimento Acquedotto Mascagni ma niente somme da Genio Civile". Parla il Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2024-03-25

Ieri il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, unitamente all’Assessore Filippo Foscari, è intervenuto ai microfoni di RCV intervistato da Enzo Carrara. Tanti gli argomenti affrontati. Sulla vicenda del depuratore di Selinunte e della strada del cantone, ha dichiarato che, in merito allo stanziamento di 1.350.000 Euro annunciato nel Giugno del 2022 dall’allora Presidente della Regione Musumeci:

“Le somme, nonostante i proclami iniziali in occasione della visita sul posto, non arriveranno perché non c’è mai stato l’impegno delle somme nel bilancio regionale nonostante l’iter progettuale a livello comunale fosse stato perfettamente adempiuto”. “Ci hanno preso in giro – ha tuonato ancora il Sindaco – e sono state dette tante sciocchezze”.

Il primo cittadino è intervenuto anche sulla situazione dell’acquedotto di via Mascagni: “In sede di conferenza di servizio alla Regione abbiamo chiesto al Genio Civile l’abbattimento con un iter progettuale ben definito ma dalla regione ci hanno detto che non ci sono i fondi e di cercarli altrove”.

Un interessante passaggio è stato fatto anche sul centro comunale di raccolta sarà realizzato prossimamente e sulla revisione del contratto di gestione dei rifiuti con l’obiettivo di conseguire dei risparmi (ad esempio gli introiti dal riciclo della carta e plastica) che consentirebbero di ridurre la TARI.

Sulla sua quasi certa candidatura Alfano ha dichiarato che “da mesi cerchiamo dialogo con Pd, Sud chiama Nord, Sicilia Vera perchè ritenevamo di poter riproporre l’alleanza già consolidata a livello regionale. Non è andato per il verso giusto e, ad oggi, la situazione non è ancora definita”.