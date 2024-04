All’Associazione La Rivista il Teatro Franchi-Ingrassia di Triscina. La soddisfazione del sindaco e dell’assessore

di: Redazione - del 2024-04-03

Con il punteggio di 100, contro i 98,96 dell'associazione Calypso, è l'associazione "La Rivista" con sede a Triscina di Selinunte ad aggiudicarsi il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina. L'aggiudicazione è al momento in via provvisoria salvo ulteriori verifiche da effettuare dall'ente istituzionale.

La Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate e dell’assegnazione dei punteggi come sopra trascritti, dichiara l’Associazione Culturale “La Rivista” - P.IVA 02355230810, con sede in Via del Mediterraneo n. 149 Triscina di Selinunte (TP), aggiudicataria in via provvisoria della concessione a uso locativo del teatro all’aperto, di proprietà comunale, denominato “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”, sito nella borgata di Triscina di Selinunte,

Piazza Giovanni Paolo II, per un canone annuale di concessione pari a €. 10.105,00 (euro diecimilacentocinque/00).

L’aggiudicazione definitiva avverrà con successiva determinazione del Responsabile della Direzione Organizzativa I “Affari Generali e Istituzionali - Patrimonio - Verde Pubblico e Arredo Urbano - Locazioni attive e passive Ufficio Contenzioso - Servizi Informatici”, espletate tutte le verifiche previste per legge.

Soddisfazione ha espresso l’Assessore Manuzza: “con questa assegnazione abbiamo ottenuto un doppio risultato: da un lato abbiamo un altro immobile comunale messo a reddito e dall’altro abbiamo dato continuità al teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia indispensabile location per gli eventi e per gli spettacoli che si vogliono realizzare nella borgata di Triscina”.



Soddisfatto anche il Sindaco Alfano “è continua l’attenzione che mettiamo nei confronti del patrimonio dell’Ente. Attenzione ai locali sportivi, attenzione ai locali commerciali ed ai beni confiscati. E difatti, l’ulteriore assegnazione, questa volta del Teatro di Triscina, è l’ulteriore riprova di concretezza e di buona amministrazione”.