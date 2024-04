Castelvetrano, genitori con figli al seguito rubano casse e computer dall’aula magna dello Scientifico. Decisivo intervento dei Carabinieri

del 2024-04-05

Furto con scasso nella serata di ieri al liceo scientifico di castelvetrano dove un intero gruppo familiare, con minori al seguito, ha forzato la porta esterna della scuola asportando due quattro grosse casse audio e un portatile danneggiando l’impianto audio dell’Istituto visto che le quattro grosse casse erano fissate alle pareti dell’aula magna ed essendo state divelte con forza.

Per fortuna in quel tratto passava una pattuglia di carabinieri in borghese che ha fermato il nucleo familiare e condotto in caserma per l’identificazione mentre la refurtiva è stata riconsegnata. Sarebbe stato un danno di circa 5.000 euro in parte ridotto dal recupero della refurtiva.